Micro Machines World Series : un deuxième trailer

Voici une deuxième vidéo pourqui marquera le grand retour de la franchise sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec une date de sortie signée pour le 23 juin.Loin de vouloir faire les choses à moitié, Codemasters proposera pour ce nouvel épisode des batailles en arènes (avec objectifs types capture de drapeau), en plus des courses normales, des versions élimination où le dernier de chaque tour est expulsé, de la personnalisation de véhicules, le tout avec l'indispensable multi en local jusqu'à 4 via split-screen, et jusqu'à 12 en ligne.