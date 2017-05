FFXII The Zodiac Age : trois vidéos de plus

Et on continue dans la présentation deavec des vidéos (trois ici) servant à nous faire écouter l'OST du jeu tout en profitant de nouveaux extraits de ce Remaster attendu exclusivement sur PlayStation 4.Le titre fera d'ailleurs partie des jeux qui nous occuperont cet été avec un lancement prévu le 11 juillet en Europe comme aux USA (et deux jours après au Japon).