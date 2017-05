Blasphemous : nouveau Kickstarter à succès

Très rapidement remarqué à l'annonce, ledesigne déjà son succès sur Kickstarter avec 80.000 récoltés en un peu moins de trois jours (il reste 27 jours de campagne), ce qui est déjà suffisant pour pondre le jeu de base et les trois premiers objectifs bonus : un mode Boss Rush, un mode très difficile et un New Game +.Sorte de Souls-like sauce 2D tout en pixels, le titre n'est pour l'heure prévu que sur PC/Mac/Linux, mais les développeurs ne ferment pas leurs portes pour des versions PS4, One, Switch et même PS Vita. Il y aura largement le temps de se décider : sortie prévue pour novembre 2018 (sans compter les retards propres à ce genre de projet).