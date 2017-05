Tekken 7 : trailer et liste de trophées

Dernière ligne droite pourqui arrivera dans les bacs vendredi prochain (le 2 juin) sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, s'illustrant ici avec un quatrième trailer de présentation autour du casting où l'on verra Master Raven, Sergei Dragunov, Lili, Asuka Kazama, Leo et Yoshimitsu.Petit bonus pour la route :est disponible.