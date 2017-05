Divinity Original Sin II trouve sa date de sortie

En Early Access depuis quelques temps (avec un nouveau patch en approche d'ailleurs),voit le bout du tunnel, le développeur Larian Studios nous annonçant un lancement pour le 14 septembre prochain sur PC, pendant que nous attendons toujours une éventuelle confirmation de versions PS4 & One à l'instar du premier.Une suite bien plus ambitieuse que le premier (qui était déjà un petit bijou) avec en vrac un système de passif pour les héros, des interactions entre alliés mieux construites, un mode coopération qui passe à quatre joueurs, de nouvelles interactions en combat, des guerriers qui auront enfin un peu plus d'incidence et de possibilités que les mages, du PVP en arène et enfin un mode Game Master pour créer ses propres missions.