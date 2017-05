Présentation vidéo du Xbox Game Pass

Précisé plus tôt dans la journée, le programme Xbox Game Pass s'offre une présentation vidéo avec le Major Nelson qui nous vante les mérites de ce nouveau service façon « jeux à la demande », vous proposant contre 9,99€ une centaine de jeux à télécharger sachant qu'il y aura des renouvellements périodiques, et qu'un jeu même téléchargé ne sera plus disponible s'il disparaît du catalogue (vous pourrez tout de même l'acheter avec une réduction préalable).Lancement du programme prévu pour ce 1er juin.