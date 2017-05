Parce que beaucoup sont probablement papa eux-mêmes de grands enfants, peut-être souhaiteriez vous jeter un œil à ce trailer de, une adaptation signée par Avalanche (habitué de la chose puisque ayant planché sur Disney Infinity ainsi que le sympathique Toy Story 3), avec au programme une vingtaine de circuits, six modes de jeu et du split à 4.Sortie prévue le 12 juillet sur PlayStation 4, Xbox One et Switch, mais également PS3, 360 et Wii U.