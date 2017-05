The Lost Child fait les présentations

Teasé il y a quelques jours, le prochain jeu de Takeyasu Sawaki () commence à prendre forme avec, un RPG au système de tour par tour se situant dans le même univers que le titre précité, avec le retour de Lucifer et un contexte se situant dans une guerre entre anges et démons, le tout dans un cadre pourtant moderne (formule qui n'est pas sans rappeler les productions Atlus).Ce titre porté par Kadokawa Games mettra donc en scène le journaliste Hayato Ibuki qui lors d'une enquête sur un suicide va se voir remettre, par une étrange jeune femme, un attaché-case qui est en fait un outil lui permettant de capturer des démons.Davantage d'informations (et pourquoi pas un trailer) tomberont le 29 mai, sachant que le titre est déjà achevé à 90 %, et que le lancement interviendra dans le courant de l'été au Japon sur PS4 & Vita.