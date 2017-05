Vous ne comprenez absolument rien au lore de Tekken et au destin de la famille Mishima à travers les générations ? Alors en attendant, Bandai Namco se fait plaisir en nous offrant un résumé de la situation, façon 8 bits et dont voici la première partie (sous-titres FR disponibles dans les options).Ce nouveau cru sortira la semaine prochaine (vendredi) sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.