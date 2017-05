LawBreakers également sur PS4

Annoncé depuis belles lurettes,, le prochain FPS de Cliff Bleszinski, sortira finalement sur PlayStation 4 en plus de la version PC, toutes deux étant attendues pour cette année sans plus de précisons.Le titre sera présenté en bonne et due forme durant le prochain E3, avec déjà la promesse d'une compatibilité PS4 Pro, le fait que le jeu misera plutôt sur le modèle payant (29,99€) au lieu d'un F2P, permettant d'obtenir ainsi toutes les prochaines MAJ gratuitement, sans empêcher néanmoins la présence de micro-paiements essentiellement cosmétiques.