Arms : les horaires du Global Test Punch

Dans son dernier Direct, Nintendo a annoncé la tenue de deux week-end de « Global Testpunch » pour, accessibles à tous les possesseurs de la machine mais seulement pendant une unique heure à chaque session indiquée ci-dessous, à la fois pour ne pas trop en donner avant la sortie, mais également pour permettre un test poussé des serveurs.Bref, les horaires viennent donc de tomber et il y aura trois sessions par jour (27 et 28 mai, 3 et 4 juin), avec à chaque fois les dix persos accessibles.- de 02h00 à 03h00- de 14h00 à 15h00- de 20h00 à 21h00Le titre sortira lui le 16 juin dans les bacs.