Etrian Mystery Dungeon 2 : nouveau trailer

Pour débuter cette nouvelle semaine, voici un nouveau trailer pour, « suite d'un cross-over » entre Etrian Odyssey et la saga des Mystery Dungeon, reprenant l'univers du premier et le style de progression du second.La vidéo en question aborde le cas des nouvelles classes, de la création d'avatars et de quelques uns des donjons qu'il faudra vider de ses ennemis et des trésors qui vont avec.Sortie prévue pour le 31 août au Japon, exclusivement sur 3DS à l'instar du futur(fin d'année au Japon).