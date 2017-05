Little Nightmares : teaser d'une extension ?

Pas peu fier des retours critiques de, Bandai Namco nous refile du coup un « Accolade Trailer » pour les retardataires même si, ironiquement, on le déconseillera à ceux qui ne l'ont pas encore fait pour éviter de se gâcher la surprise.En revanche, si on le poste, c'est bien pour les dernières secondes de la vidéo qui nous tease (avec la présence d'un mystérieux garçon) une potentielle extension… ou alors une future suite ?est disponible depuis le mois dernier sur PC/PS4/One, à 19,99€ en dématérialisé ou à 29,99€ si vous craquer pour la « Six Edition » en boîte.