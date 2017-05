Azure Striker Gunvolt : la compile sur Switch

Bon ben les deux « nouveaux » projets de Inti Creates sur Switch n'auront rien de vraiment nouveau puisque outre une réadaptation de(avec certes du nouveau contenu), l'autre élu est donc une compilation, réunissant les deux épisodes 3DS avec une sortie prévue pour le 31 août au Japon. Une édition boîte sera au programme, et même une édition limitée ajoutant l'OST et l'anime en DVD.Le prix en boîte sera d'ailleurs légèrement plus élevé que sur 3DS (5.400 yens, contre 4.800 à l'époque), mais justifié par l'apport de quelques bonus :- Le jeu passe en 60FPS- La totalité des DLC sont inclus (stages spéciaux, boss, modes, musiques)- Vibrations HD- Refonte des menus- Résolution évidemment plus élevée- Une nouvelle musique- Rééquilibrage du système de jeu- Compatibilité Pro ControlerDernier point qui a sa petite importance : pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre la version européenne (même si on imagine qu'elle arrivera assez rapidement), sachez que la version JAP inclura les textes FR.Effectivement, nous n'aurons pas longtemps à patienter : le jeu sort également chez nous le 31 août, mais uniquement sur l'eShop (pour le moment).