King of Fighters XIV (Steam) : date et prix

Annoncé il y a peu sur PC via Steam,précise maintenant son programme de lancement avec une sortie prévue pour le 15 juin sur la plate-forme de Valve, au prix de 59,99€ (pas commun sur PC) et même 74,99€ si vous prenez la version Deluxe qui vous ajoute une OST numérique, un artbook numérique et les différents DLC (10 costumes et 4 persos).Si ça vous intéresse quand même, autant passer par la case précommande qui offre une petit réduction notable : 47,99€ la version simple, 59,99€ pour la deluxe.