Devolver Digital nous signale quevient de passer les portes de la PlayStation 4 et la Xbox One, pour 39,99€ dans les deux cas, et uniquement en dématérialisé. Hasard de la situation, la version Steam disponible depuis quelques semaines est actuellement à -40 %, soit environ 22€…Bref, voici donc le trailer de lancement pour cette suite aux meilleurs retours que le premier épisode, et fourni avec une campagne jouable à quatre en coopération.