Destiny 2 : premier trailer de gameplay

Le (long) live devient de s'achever et on commence par vous livrer le tout premier trailer de gameplay, mettant surtout en avant la campagne apparemment mieux scénarisée et mise en scène que dans le premier épisode, avec quatre territoires à explorer.Sortie prévue le 8 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, et sur PC exclusivement via Battle.net (en partenariat surprise avec Blizzard).Quelques infos :- 30FPS sur consoles, 60FPS sur PC- Option 4K sur PS4 Pro- Un nouveau Raid prévu- Option matchmaking pour le raid