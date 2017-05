Le studio Cornfox & Bros dévoile la première vidéo de gameplay pour, ici dans sa version iPhone 7 Plus, seule version annoncée pour l'heure même si l'on se doute que PC, PlayStation 4 et Xbox One seront également concernées un jour comme pour le premier épisode.A ce propos, ce même premier opus est désormais disponible sur Vita pour 15 balles, et la version Switch reste prévue dans les semaines ou mois à venir.