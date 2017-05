WRC 7 fait sa présentation en vidéo

Encore loin d'être à niveau, la franchisepoursuit néanmoins sa route avec l'annonce par BigBen Interactive d'un septième épisode à venir en fin d'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, l'éditeur rajoutant au cas où avoir vendu un million d'exemplaires de la série sur ces deux dernières années (soit une moyenne de 500.000 ventes par épisode).Au programme, un championnat du monde sur 13 rallyes, une physique plus réaliste, un jeu plus immersif et la prise en compte des dernières règles de la discipline.A noter que le développeur ne ferme pas ses portes sur une éventuelle version Switch, déclarant être pour le moment en phase d'observation, même si l'on se demande légitimement comment proposer une bonne adaptation de ce genre de jeu sur un support dépourvu de gâchettes analogiques.