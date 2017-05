Splatoon 2 : trailer mode solo + bundle Switch

Comme on pouvait s'y attendre, la nouvelle vidéo consacrée àa permis de lever le voile sur la campagne solo, avec toujours son mixe entre plates-formes et action, sans oublier les quelques boss sur le chemin.Un nouvel aperçu qui a permis d'indiquer ce que vous pourrez trouver pour la période de sortie.21 juillet :- Lancement du jeu- Bundle avec la Switch- 3 Amiibos- Manette Pro aux couleurs du jeu- Accessoires (sacoches et protèges écran)Fin d'année :- Pack Joy-Cons aux couleurs du jeu