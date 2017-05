Encore deux petites semaines pour pouvoir enfin découvrir sur consoles (PS4 & One) ainsi que sur PCqui accueille deux nouvelles vidéos, la première servant à illustrer la deuxième partie du casting dont King, Eddy, Ninja ou encore Jack-7 (une quarantaine de persos disponibles au lancement).La deuxième vidéo illustre elle simplement un affrontement entre Akuma et Devil Jin.Watch Akuma and Devil Jin battle it out in Tekken 7, out June 2nd on PS4, XB1 and PC!