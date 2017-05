L'Ombre de la Guerre montre son open-world

Warner Bros et Monolith Productions nous offrent un nouveau trailer pour, avec le besoin de simplement montrer les nouveaux endroits que nous pourront visiter de manière totalement libre, à l'instar du premier épisode.Rien de plus pour le moment (probable nouvelle présentation à l'E3), et on rappelle que le lancement tombera le 25 août en Europe sur PC, PlayStation 4 (compatible Pro) et Xbox One (futur patch Scorpio confirmé).