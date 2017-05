Indé : présentation de Sundered

Thunder Lotus Games nous dévoile un nouveau trailer de, jeu indépendant que nous n'avions pas abordé jusque là mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper.Et on parle ici d'un jeu d'action où l'on jouera Eshe, vagabond dans un monde en ruine qui va se retrouver piégé dans des cavernes peuplées de démons à taille variable, pouvant d'octroyer le pouvoir de reliques corrompues au prix de son humanité et sa santé mentale.Au programme : mixe entre « zone faite à la main » et d'autres générées aléatoirement, multiples capacités à débloquer, de gros boss et plusieurs fins à découvrir.Sortie prévue courant juillet sur PC et PlayStation 4.