Let it Die : toujours plus de curieux

GungHo Online nous annonce que sona franchi le cap des 3 millions de téléchargement à travers le monde, soit un million de plus depuis février dernier.Un chiffre qui dans tous les cas représente surtout la curiosité des joueurs puisqu'il s'agit on le rappelle d'un F2P et l'éditeur ne communicant pas sur la « communauté active », difficile de savoir pour l'heure si la rentabilité est au rendez-vous.Toujours est-il que le suivi est bien là, avec une MAJ en avril dernier qui a ajouté de nouveaux ennemis, et une autre qui arrivera le mois prochain avec des zones inédites et de nouvelles pièces d'équipement à looter.