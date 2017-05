Du gameplay pour Resident Evil Revelations HD

Capcom nous propose deux nouvelles vidéos pour, le titre faisant son retour sur PlayStation 4 et Xbox One après avoir fait sa route sur 3DS puis sur PC, PS3, 360 et Wii U. Ne manque plus qu'une version Switch en somme.Le titre est daté pour le 31 août au Japon et il est probable que nous l'accueillerons ici dans les mêmes eaux.