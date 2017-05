RedOut se précise sur PS4 & One

Déjà disponible sur PC,prend date sur PlayStation 4 et Xbox One avec un lancement attendu pour le 31 août en Europe, en boîte et pour 39,99€. Une édition qui inclura les deux DLC sortis entre temps, ainsi que le mode écran splitté récemment rajouté sur PC via une MAJ.Quelques images ainsi qu'un trailer sont lâchés pour l'occasion, et l'on peut également rappeler qu'une version Switch est également au programme, non mentionnée par 505 Games et pour cause : cette dernière sera spécialement éditée par Nicalis.