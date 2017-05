Codemasters et Koch Media nous dévoilent une nouvelle vidéo de, mettant en avant quelques professionnels de la discipline qui nous font part de leurs conseils pour « dompter la route ».Fourni avec une cinquantaine de bolides, du online, une campagne encore plus grosse que de coutume, un générateur de circuits et cinq zones (Pays de Galles, Michigan, Suède, Australie et Espagne), ce quatrième épisode sortira le 9 juin sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.