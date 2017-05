Project Rap Rabbit confirmé sur PS4 [UP]

Teasé la semaine dernière, la nouvelle création de Masaya Matsuura () et Keiichi Yano () se dévoile un peu plus en détails avec déjà un point d'importance : le titre sortira au moins sur PlayStation 4.Nommésans que l'on ne sache encore s'il s'agira du nom définitif, le titre sera un jeu de rythme qui propose un mode histoire évidemment sur le ton de l'humour : un lapin et son pote vont tenter de rétablir la paix dans le monde en utilisant leurs talents de rappeur face aux méchants dirigeants.Pas de date de sortie pour le moment.- Il s'agit pour l'heure d'un projet Kickstarter.- 1,1 million de dollars souhaités.- Une version PC sera également au programme.