Alors que le titre est annoncé chez nous pour la fin d'année, la version japonaise des'offrira une MAJ dans le courant de l'été, illustré avec le trailer ci-dessous et proposant les choses suivantes :- Nouveaux éléments de customisation- Possibilité de changer complètement de personnage principal- Nouvelles créatures et évolutionsC'est totalement gratuit et fort probable que tout cela sera directement inclus dans notre version au lancement.