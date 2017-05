One Piece UWR : trailer, images et date

Après l'annonce la semaine dernière, place au trailer et aux images pour, soit en gros la même chose que ce qui était sorti il y a quelques années sur de nombreux supports, mais avec les atouts suivants :- 1080p/60FPS sur PS4 comme Switch (720p en mode portable)- Tous les DLC inclus (costumes et quêtes)- Mode 2 joueurs en local (possibilité d'un joueur par Joy-Con)- Quelques modifications sur certains persos comme Red et YadoyaLa sortie est prévue pour le 24 août au Japon sur les deux supports indiqués, avec de nouvelles précisions qui viennent de tomber pour l'Europe : lancement courant août sur PS4 et Steam, tandis que la version Switch attendra septembre.Nouvelle précision pour l'Europe.- Uniquement en démat sur PC et PS4.- Version boîte sur Switch.