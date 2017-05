GT Sports : le rapport de Digital Foundry (beta)

Comme beaucoup d'autres, Digital Foundry a pu s'essayer à la bêta deet nous en fait donc le petit compte-rendu en vidéo via la version PS4 Pro, en notant d'ailleurs que vous pourrez afficher le rendu 4K si vous tournez sous Chrome.Bref, en résumé :- 1800p rehaussé en 4K- frame-rate ultra stable- encore quelques bugs visuels et certaines textures assez bof- pas de supersampling en 1080pOn prendra évidemment en compte que bêta obligé, les deux derniers points peuvent encore être corrigés d'ici la sortie, dont on ignore toujours la date exacte.