The Surge : le comparatif vidéo PS4 & PS4 Pro + trailer de lancement

A quelques jours de son lancement,revient s'illustrer rapidement avec un petit comparatif sur le rendu PS4 et PS4 Pro, où l'on y gagne en netteté et sur certains détails dans le deuxième cas (sans oublier la 4K dynamique), en y ajoutant le gros argument que l'on aimerait voir plus souvent : sur Pro, si vous restez en 1080p, vous aurez du 60FPS contre 30 sur standard.Cette nouvelle production de Deck13 (Lords of the Fallen) sortira mardi prochain sur PC, PS4 & One.: trailer de lancement