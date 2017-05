PayDay 2 : de la VR et du suivi jusqu'à fin 2018

Encore du neuf à venir pour, le jeu aux 144 mises à jour (chiffre réel) qui bientôt accueillera une nouveauté majeure : la compatibilité VR. Le jeu complet pourra être joué avec un casque (uniquement sur PC), et les joueurs équipés pourront tout de même coopérer en multi avec ceux qui jouent sur un écran.La bêta sera lancée quelque part dans l'année.Mais ce n'est pas tout. Après une cinquantaine de DLC, le titre s'offrira enfin une Ultimate Edition le 8 juin sur Steam (pas de versions consoles annoncées pour le moment) qui inclura la totalité du contenu, soit 44,99$ au lieu des quelques 200$ pour la totale. Notons que si vous avez déjà le jeu, l'intégralité des DLC sont désormais à -80 % sur la plate-forme de Valve.Même siest déjà en tête, la sortie reste encore très éloignée et Starbreeze compte poursuivre le suivi du deuxième épisode jusqu'en octobre 2018, avec deux informations d'importance :1) Les versions consoles bénéficieront d'un plus grand nombre de MAJ.2) A partir de maintenant, tous les futurs DLC seront gratuits, sauf 1 : le H3H3 tiré de base d'un simple poisson d'avril et qui permettra de jouer avec un duo de comique américain (4,99$).A se demander au final si la version Switch (annoncée le mois dernier et non datée pour le moment) ne sera pas directement l'Ultimate Edition. Espérons le au moins.