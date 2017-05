Project CARS 2 : trois éditions spéciales annoncées, dont un Ultra Collector à 430€

Bandai Namco annonce l'ouverture des précommandes pour, prévu en fin d'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et qui proposera pas moins de trois éditions spéciales (en plus de la standard).(*)- Le jeu- Une page d'autocollants- Un Steelbook- Un pack de 4 voitures (2 Honda et 2 Nissan)(*)- Le contenu de l'édition limitée- Un Artbook- Une miniature 1/43 de la MacLaren 720S- Esport VIP Pass- Le Season Pass (**)(*)- Limité à 1000 exemplaires dans le monde- Tout le contenu de l'édition Collector- La miniature McLaren 720S passe en modèle résine 1/12- Un poster signé- Une casquette SnapBack numérotée- Un Sketchbook MacLaren(*) Prix des versions consoles. 10€ de moins sur PC.(**) Le Season Pass seul coûte 29,99€.