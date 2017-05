Square Enix vient de dévoiler le 23ème personnage au casting dedans sa version Arcade et c'est évidemment de nouveau un bad-guy qui répond à l'appel avec Exdeath deLe casting actuel :Warrior of Light (FFI)Firion (FFII)Onion Knight (FFIII)Cecil Harvey (FFIV)Bartz Klauser (FFV)Terra Branford (FFVI)Cloud Strife (FFVII)Squall Leonhart (FFVIII)Zidane Trival (FFIX)Tidus (FFX)Shantotto (FFXI)Vaan (FFXII)Lightning (FFXIII)Y'Shtola (FFXIV)Garland (FFI)Empereur Mateus (FFII)Kain Highwind (FFIV)Exdeath (FFV)Kefka (FFVI)Sephiroth (FFVII)Kuja (FFIX)Ramza Beoulve (FF Tactics)Ace (FF Type-0)On n'oubliera pas que la version « console » (sans plus de précision) a de nouveau été évoquée il y a quelques semaines par son producteur, qui a rajouté qu'un mode Histoire serait rajouté pour l'occasion. On ignore en revanche quand tout cela sera montré.