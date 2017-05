Black Ops III : le DLC surprise illustré

Certains n'ont probablement pas suivi l'histoire et donc pour rappel,fait un surprenant retour dans l'actualité en accueillant un nouveau DLC (alors que le suivi dese poursuit et qu'on attend désormais l'arrivée de).Prévu pour le 16 mai prochain sur PS4 puis environ un mois plus tard sur PC et Xbox One, « Zombies Chronicles » sera tout simplement un pack pour le mode dédié qui offrira pas moins de huit cartes reliftées, piochées danset. En voici trailer et images.