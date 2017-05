Un nouveau trailer pour Agents of Mayhem

Spin-off de la franchise, le futurrevient s'illustrer avec un nouveau trailer pour montrer trois des personnages que l'on pourra incarner durant l'aventure. C'est d'ailleurs là l'une des principales différences avec l'original : outre l'absence de mode coopération, le jeu permettra à chaque mission de sélectionner trois persos différents (chacun avec son attirail et ses compétences) pour ensuite pouvoir switcher de l'un à l'autre selon la situation.Lancement prévue le 18 août en Europe sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.