The Walking Dead (Overkill) attendra 2018

Il y a longtemps (bon pas tant que ça : 2014), le studio Overkill à l'origine de la franchiseannonçait s'occuper de sa propre adaptation de, avec de la survie, du terrain ouvert et de la coopération jusqu'à quatre.Puis le temps a passé avec un seul teaser en 2015, on a commencé à l'oublier jusqu'à aujourd'hui : annoncé un temps pour 2016 puis pour fin 2017, le titre est désormais reporté pour le second semestre 2018, toujours dans le but d'améliorer l'expérience, etc. Notons tout de même que le studio en redonnera des nouvelles avec la diffusion d'un carnet de développement le 10 mai.