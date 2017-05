Ever Oasis : trailer et vidéo de gameplay

On revient de nouveau du coté de la 3DS avec un trailer supplémentaire pour, petit action-RPG où le monde s'articulera autour d'une Oasis salvatrice à développer, sachant on rappelle que le titre est produit par Koichi Ishii, aka le créateur de la franchise Seiken Densetsu.Encore un peu de patience : le titre sortira le mois prochain en Europe, et plus précisément le 23 juin.UP : vidéo de gameplay par IGN.