Injustice 2 : le premier DLC déjà dévoilé

NetherRealm ne perd pas son temps et dévoile le premier pack de persos en DLC (payant) à venir après le lancement d', toujours programmé quant à lui pour ce 18 mai sur PlayStation 4 et Xbox One.On y trouvera donc Red Hood, Starfire mais également Sub-Zero au cas où Mortal Kombat aurait encore besoin de publicité.Deux éditions spéciales sont en outre annoncées pour la sortie avec la version Deluxe (89,99€) qui intégrera ce premier DLC, et évidemment l'édition Ultimate (109,99€) qui proposera le Season Pass pour accéder aux neuf personnages supplémentaires ainsi que trois skins « en avant-première » qui changeront l'apparence des combattants, ainsi que leur doublage.