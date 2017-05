Crash Trilogy : le petit concours trouve son gagnant

Pour ceux qui s'en souviennent, Activision et Vicarious Visions ont organisé il y a peu un concours auprès de la communauté Twitter & co pour que chacun puisse proposer une idée d'animation dans, et plus précisément à l'image de celles qui sont exécutées automatiquement par Crash lorsqu'on lâche la manette quelques secondes.Et les gagnants, ou plutôt le duo de gagnant, vient d'être trouvé comme vous pouvez le voir avec la vidéo ci-dessous. Ces derniers repartiront le 30 juin avec quelques cadeaux dont des t-shirt et bien évidemment le jeu.