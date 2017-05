Fire Emblem Echoes : trailer du Season Pass

Après les informations, place maintenant au trailer du Season Pass dequi sera disponible dès le lancement du jeu (le 19 mai) au prix pour le moins surprenant de 44,99€ (plus cher que le jeu lui-même), offrant l'accès à cinq packs même s'il sera possible de se consacrer à l'achat d'un seul en particulier.Rappel du programme :(19 mai)- Nouveau donjon- Deux nouvelles maps(25 mai)- Nouveau donjon- Deux nouvelles maps (difficile)(25 mai)- De nouveaux donjons qui permettront à vos personnages de découvrir des classes inédites, non présentes dans le jeu principal.(1er juin)- Extension complète servant de prologue, avec nouveaux personnages.(pas de date)- Nouveaux persos à recruter (Fire Emblem Cipher)