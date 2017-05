The Surge : nouvelle présentation à J-12

La chaîne officielle PlayStation Access nous fait une nouvelle présentation de, le nouveau projet de Deck13 (Lords of the Fallen) qui ne se fera plus attendre très longtemps avec un lancement prévu pour le 16 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Notons d'ailleurs que les possesseurs de PS4 Pro trouveront une satisfaction à s'être procuré la machine puisque si la console de base se contente du 1080p/30FPS, le modèle Pro ira jusqu'au 4K (dynamique) + 30FPS… ou le combo 1080p/60FPS.