Un premier trailer pour Code Vein

Comme promis, Bandai Namco a mis en ligne le premier trailer de, son action-RPG sauce « exigence » pour essayer de se constituer un nouveau public parmi les fans de Souls & consorts. Chacun des titres du genre se devant d'avoir sa particularité pour se démarquer, on trouvera ici un système de compagnon pour ne pas partir seul en voyage, sachant que certains alliés se débloqueront en progressant dans l'aventure avec chacun ses propres points forts et points faibles, mais l'évidente prise en compte qu'un seul ne pourra vous suivre à chaque mission.Petit détail : le communiqué de presse (qui réaffirme un lancement mondial pour 2018) n'indique aucune version PC, mais plutôt un titre à destination des « principales consoles de salon ». Un étrange flou vu que l'éditeur n'a jamais caché les combos PS4/One quand c'était le cas, et cela donnera ainsi une goutte d'espoir pour les possesseurs de Swich.