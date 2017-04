Nintendo annonce la NEW 2DS XL [UPDATE : annonce d'un bundle collector DQXI]

Nintendo a annoncé hier son intention de livrer 6 millions de 3DS supplémentaires pour l'année fiscale et les doutes étaient légitimes pour atteindre ce chiffre avec une machine en fin de carrière… mais c'était avant de découvrir le nouveau joker de la firme : une nouvelle version, tout simplement.La New Nintendo 2DS XL, qui offrira la même chose que la version 3DS… mais sans la 3D tout simplement. 150€, et ça sort le 28 juillet dans le monde, pour coïncider avec le lancement deet le nouveau, là où les japonais accueilleront le lendemain un certainLa console à peine annoncée que Square Enix déboule pour prévenir le peuple japonais qu'une version collector incluantsera lâchée dans les bacs le 29 juillet prochain.Admirez là bien, car nous n'y aurons probablement jamais droit.