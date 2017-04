Persona 5 : c'est bon, vous pouvez streamer

Histoire de mettre fin à la polémique face aux streamers, Atlus choisit de mettre de l'eau dans son vin et annonce ainsi la fin de la majorité des restrictions sur les Live & Let's Play autour deLors d'un billet lâché sur son site officiel, Atlus s'excuse sur le ton employé dans les directives qui pouvait se montrer « menaçant » envers les streamers (notamment la menace de droits d'auteur), et remercie tout de même les fans pour l'attention porté envers leur bébé, et le succès mondial qui va avec.En résumé, chacun sera désormais libre de streamer ce qu'il souhaite dansmais l'éditeur demande tout de même à chacun d'éviter la diffusion de vidéos à partir de la date (in-game) du 19 novembre, marquant l'entrée vers l'acte final de l'histoire.