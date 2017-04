Forza H3 : la Chine deuxième sur les ventes PC

On ignore tout des ventes PC via le Windows Store de Microsoft mais cela permet au moins d'assurer la visibilité de certains titres sur des marchés où les consoles ont encore du mal à s'implémenter.Et l'Asie est assurément un bon objectif pour tout cela, où l'éditeur commence déjà à récolter ce qu'ils ont semé : le deuxième plus gros marché pour la version PC deest la Chine, juste derrière les USA.Au moins une bonne nouvelle pour le Windows Store qui a encore du mal à trouver sa place, au point de pousser Microsoft à en faire indirectement la pub sur Steam, comme avec le lancement récent deOn en profite en outre pour rappeler que la seconde (et dernière) extension desortira le 9 mai prochain.