Call of Duty WW2 : le premier trailer [UP2]

Activision et son studio Sledgehammer sont au rendez-vous pour nous présenter enfin officiellement, leaké depuis un moment au point que l'on savait déjà que le titre proposera un mode spécial coopération pour accompagner la campagne solo et le classique multi, mais également qu'on pourra y goûter le 3 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.- De nouveau en partenariat marketing avec la PS4.- Précommander le jeu quelle que soit sa version vous donnera accès à la future bêta multi (d'abord sur PS4).- Le multi sera pleinement dévoilé durant la semaine de l'E3 2017 (du 13 au 15 juin).- Deux modes multis annoncés pour le moment : War (conflit réaliste Alliés VS Axe) et Divisions (avec classes de persos).- Nouveau système de Hub (HeadQuarters) où l'on pourra rencontrer d'autres joueurs et se lancer dans des sessions.- Deux missions de la campagne annoncées : le Débarquement en Normandie, et la Bataille de la Forêt de Hürtgen.- Pas de régénération de la vie (!).Aperçu du nouveau Hub :Le trailer :