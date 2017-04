Little Nightmares : trailer de lancement

Développé au départ sous la bannière indépendante avant que Bandai Namco ne vienne y déposer sa bannière contre quelques billets,ne fera plus attendre les intéressés très longtemps puisque sa sortie tombera ce vendredi en dématérialisé sur PC, PS4 & One, pour 19,99€ dans tous les cas.En voici le trailer de lancement, en rappelant qu'une version boîte (Six Edition) sortira simultanément, pour 30€.