Sniper Ghost Warrior 3 disponible : l'éditeur annonce maintenant l'absence de multi au lancement

L'information a de quoi surprendre, ou pas quand on sait ce qu'est le business et qu'on voit le timing : CI Games annonce que le multi dene sera pas disponible au lancement, mais via une MAJ gratuite qui tombera cet été.Tout le problème est que… le jeu est en fait disponible depuis ce matin (les premiers tests aussi), et que ce communiqué vient seulement de tomber alors que le multi avait bien été évoqué dans la campagne marketing.